Kok dacht dat haar tijd goed genoeg was voor olympisch goud

MILAAN (ANP) - Femke Kok kon maandag in het Milano Speed Skating Stadium kort na afloop van de 1000 meter nog niet helemaal blij zijn met haar zilveren medaille. De 25-jarige Nederlandse schaatsster dacht dat haar olympische record van 1.12,59 genoeg was voor goud. Haar landgenote Jutta Leerdam was in de slotrit met 1.12,31 toch nog sneller.

"Dit was een van mijn beste 1000 meters ooit en ik wist dat Jutta mijn tijd in Europa nog nooit had gereden", legde Kok haar 'teleurstelling' uit. "Ook mijn coaches dachten dat ik zeker een goede kans had op goud. Helaas is het niet zo."

Kok troostte zich met de gedachte dat ze niets had laten liggen in haar race. "Daarom kan ik eigenlijk niet ontevreden zijn, maar aan de andere kant wil je ook winnen. Dus dan baal je toch."