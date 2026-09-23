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Beleggers houden zich koest bij opening Wall Street

Economie
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 15:43
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NEW YORK (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lieten woensdag bij de opening geen grote uitslagen zien. Beleggers deden het voorzichtig aan in afwachting van nieuwe ontwikkelingen in de onderhandelingen over het beëindigen van het conflict in het Midden-Oosten. Ook kijken zij vooruit naar de belangrijke top tussen de VS en China, die donderdag plaatsvindt.
De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,2 procent lager op 51.771 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent op 7756 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent op 27.185 punten. Dinsdag eindigde de Nasdaq op een nieuwe recordstand.
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