Beleggers in afwachting van nieuws over handelsbeleid Trump

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenhandel in Amsterdam kwam woensdag bij de opening nauwelijks in beweging. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de ontwikkeling rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij dreigde dinsdag nog met importheffingen voor buitenlands koper van 50 procent. Op de metalenbeurs in New York stegen de koperprijzen naar nieuwe records. Verder liet Wall Street weinig beweging zien.

De AEX noteerde in de vroege handel een fractie hoger op 917,14 punten. De MidKap won 0,1 procent op 905,80 punten. Op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen de hoofdgraadmeters tot 0,4 procent.