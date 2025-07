Grote storing bij Mediahuis: geen of halve krant in de bus in Nederland en België

Veel Telegraaf-abonnees krijgen vandaag geen krant in de bus of moeten het doen met een onvolledige versie. Veel andere Nederlandse en Belgische kranten komen helemaal niet uit vandaag. Oorzaak is een langdurige netwerkstoring die de redacties van verschillende Mediahuis-kranten dinsdagavond heeft getroffen.

"Wij hebben ons uiterste best gedaan met de middelen die we tot onze beschikking hadden een zo goed mogelijke krant te bezorgen, maar beseffen dat die niet van de kwaliteit is die u normaal gesproken van ons gewend bent", schrijft de hoofdredactie van De Telegraaf aan de abonnees. Die kunnen de krant wel digitaal lezen.

Andere Mediahuis-kranten die woensdag niet verschijnen zijn Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant. Deze kranten zijn ook digitaal niet beschikbaar.

Ook de Vlaamse kranten van Mediahuis zijn getroffen door de technische problemen. Bij veel abonnees van Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, vooral in West-Vlaanderen, valt de papieren krant niet of in aangepaste vorm in de bus.