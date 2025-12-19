Beleggers terughoudender op Damrak na flinke winsten donderdag

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam liet vrijdag weinig verandering zien. Beleggers deden het rustiger aan na de flinke winsten donderdag. De Europese Centrale Bank (ECB) kwam die dag met een rentebesluit en hield de rente in de eurozone voor de vierde keer op rij onveranderd op 2 procent.

Daarnaast verhoogde de ECB de groeiverwachtingen voor de economie in de eurozone. Voor dit jaar wordt nu een groei van 1,4 procent voorzien, in september werd nog gerekend op 1,2 procent. ECB-president Christine Lagarde zei dat de economie weerbaar is en dat de arbeidsmarkt robuust blijft met een lage werkloosheid.

De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 944,59 punten. Donderdag won de AEX nog 1,1 procent. De MidKap daalde 0,4 procent naar 911,17 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 0,7 procent zien.