Rob Jetten blijft fier overeind

Opinie
door Gerard Driehuis
woensdag, 04 februari 2026 om 5:59
De oppositie probeerde het op allerlei manieren. En de kritiek was heel stevig. Een feestelijk onthaal was het bepaald niet voor de winnaar van de verkiezingen tijdens heteerste grote debat over het coalitieakkoord
Vooral de bezuinigingen op zorg en uitkeringen was zwaar. Zelfs de genuanceerde Mirjam Bikker moest er niks van hebben. Ouderen, harde werkers en zieken zijn de "verliezers" van dit coalitieakkoord, meent Bikker. Bezuinigingen moet je volgens haar niet afwentelen op de meest kwetsbaren.
Bijna allemaal boos dus. En vooral op de voorgenomen verhoging op de AOW. Dat vonden bijna alle oppositiepartijen een belachelijk idee. Zelfs partijen (Ja21) die het zelf voorstelden in hun programma.
Maar toen het er op aankwam lukte het de oppositiepartijen het niet het eens te worden over waar ze het meest boos over waren.
Klaver - dankzij de groep-Mossad - opposiiteleider - eiste op hoge toon dat de pensioeningreep nu al van tafel zou gaan. Maar hijhaalde bakzeil bij de PVV-afsplitsers van Groep Markuszower en de SGP, waardoor eenminimale meerderheid van 76 zetels tegen is.
Het is duidelijk dat er van alles moet gebeuren om een meerderheid te vinden voor de bezuinigingen. Maar een meerderheid daar tegen blijkt er vooralsnog ook niet te zijn. Het worden interessante tijden
Jetten wil deze week met de VVD en het CDA afspreken hoe de verdeling van de ministersposten eruit gaat zien. Hierover heeft hij al wel "flink van gedachten gewisseld" met de andere partijen, maar definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt.
Zodra de postenverdeling bekend is, zal Jetten de beoogde bewindspersonen spreken. Hij heeft al namen in zijn hoofd, maar wil nog niet zeggen wie. Jetten denkt "een goede combinatie" van ervaren politici en vakexperts te gaan vinden voor zijn kabinet.
De grootste partij levert in de regel de premier. Vaak krijgt de op een na grootste partij, de VVD in dit geval, zeggenschap over het ministerie van Financiën.

