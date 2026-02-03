Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

Wat begon als een ontspannen avond op het water, veranderde voor een gezin in West-Australië in een nachtmerrie. Voor de kust van Quindalup werden zij door harde wind en hoge golven steeds verder de zee op geduwd. Binnen korte tijd waren zij met hun paddleboards en kajak kilometers verwijderd van het vasteland. Terugvaren bleek geen optie meer.

In die uitzichtloze situatie nam de oudste zoon, pas 13 jaar oud, een besluit dat achteraf levensbepalend zou zijn. Nadat pogingen om terug te peddelen faalden en zijn kajak volliep met water, koos hij voor het ondenkbare: hij liet zijn vaartuig los en ging zwemmend op weg naar de kust.

Wat volgde, grenst aan het ongelooflijke. Urenlang vocht de jongen tegen stroming en vermoeidheid. Halverwege deed hij zelfs zijn reddingsvest af, in de hoop sneller vooruit te komen. Uiteindelijk bereikte hij na ongeveer vier uur uitgeput het strand, waar hij direct alarm sloeg.

Zijn heldendaad bleek cruciaal. Dankzij zijn nauwkeurige beschrijving van de kleuren van de paddleboards en de kajak konden hulpdiensten gericht zoeken. Binnen een uur na de start van de reddingsactie werd de rest van het gezin gevonden: de moeder (47), een 12-jarige jongen en een meisje van 8, die zich op zo’n 14 kilometer uit de kust aan een board vasthielden.

Reddingsdiensten spreken van een wonder dat iedereen het heeft overleefd. De moed en mentale kracht van de tiener worden alom geprezen. Tegelijk klinkt er een duidelijke waarschuwing: zonder zwemvesten had dit verhaal waarschijnlijk een heel andere afloop gehad.

Het gezin werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht kort daarna alweer naar huis.