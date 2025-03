'Barbie' verklaart in misbruikzaak: ik ben nog steeds bang

DEN HAAG (ANP) - Samantha de Jong, ook bekend als 'Barbie', heeft dinsdag in de rechtbank in Den Haag gebruikgemaakt van haar spreekrecht. De Jong (35) is slachtoffer in de zaak over seksuele uitbuiting van zes vrouwen. Ze was zelf niet aanwezig in de rechtbank en liet haar slachtofferverklaring voorlezen door haar advocaat Sébas Diekstra.

De Jong stelde dat haar leven "nooit makkelijk geweest" is. "Ik heb al zoveel tegenslagen gehad. Maar wat veel mensen niet altijd snappen, is dat als je al beschadigd bent, je ook nog verder beschadigd kunt raken. Je kunt steeds opnieuw pijn gedaan worden. En dat is hier ook gebeurd", aldus Diekstra namens zijn cliënt.

In de zaak staan vier mannen en een vrouw terecht voor het seksueel uitbuiten van zes vrouwen, onder wie Barbie. De slachtoffers zouden tot prostitutie zijn gedwongen.