Op vrijdag kun je een terrasje opzoeken: hoe kan het weer zo hard omslaan?

In de eerste helft van de week wordt er nog geschaatst op natuurijs, in de tweede helft zitten mensen in de zon op een terras. We hebben te maken met een heel abrupte overgang naar veel warmer weer. Hoe kan dat?

Het simpele antwoord is: de wind draait. Die gure oostenwind maakt plaats voor een warm, zuidelijk briesje. "In Zuid-Frankrijk en in Spanje is het voorjaar al begonnen. Het is daar flink opgewarmd’’, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza in De Telegraaf. "De wind draait op woensdag van oost naar zuid. Die warme lucht is binnen een dag bij ons, en binnen een paar dagen kan de temperatuur oplopen naar 17, hier en daar 18 graden.’’

Zo gek is de overgang niet eens. "In deze tijd van het jaar zijn in Europa de temperatuurverschillen groot. Het is de overgang van de winter naar het voorjaar. De luchtstromen liggen dicht bij elkaar.’’

De mooiste dag van de week is vrijdag, vertelt Jaco van Wezel, hoofdredacteur van Infoplaza, al is er hier en daar nog wat bewolking. "Maar de zon zal er zeker doorheen schijnen. Het zal ook anders aanvoelen dan de schrale wind van de afgelopen tijd. Het kan zelfs een tikkie zwoel zijn.’’

