Beleggers zetten Nike hoger op Wall Street na handelsdeal Vietnam

NEW YORK (ANP) - Sportkledingconcern Nike won woensdag duidelijk aan waarde op Wall Street nadat de Amerikaanse president Donald Trump details bekend had gemaakt van een handelsakkoord met Vietnam. Nike laat veel kleding maken in het Aziatische land. Dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Vietnam is een opluchting voor beleggers in het bedrijf.

Nike ging ruim 4 procent hoger de handel uit. Volgens de handelsdeal zal Vietnam een heffing van 20 procent betalen op export naar de VS, met een heffing van 40 procent op doorvoer, zei Trump woensdag in een bericht op sociale media. Een analist van Bloomberg Intelligence merkte op dat de winstmarge van Nike hierdoor wel in het geding kan komen. Dat zou kunnen betekenen dat het bedrijf straks zijn prijzen in de VS moet verhogen.