LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp moet zijn wedstrijd tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in de tweede ronde van Wimbledon donderdag afmaken. De partij werd woensdag gestaakt op 5-5 in de vierde set wegens de invallende duisternis. Van de Zandschulp staat met 2-1 in sets achter: 1-6 6-4 3-6 5-5.

Het is de tweede keer deze week dat een wedstrijd van Van de Zandschulp wordt gestaakt. Het overkwam hem eveneens maandag in de eerste ronde tegen de Italiaan Matteo Arnaldi.