Beleggers zetten Randstad en AkzoNobel flink lager op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Uitzendconcern Randstad en verfmaker AkzoNobel zijn woensdag onderuitgegaan op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten de aandelen flink lager na teleurstellende cijfers over het derde kwartaal. Ook bierbrouwer Heineken gaf een kijkje in de boeken. Dat aandeel ging wel omhoog.

Randstad verloor in de eerste handelsminuten bijna 8 procent aan beurswaarde. Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal opnieuw minder verdiend aan zijn werk op de minder bedrijvige arbeidsmarkt.

AkzoNobel leverde ruim 6 procent in. Het bedrijf met merken als Flexa en Sikkens heeft zijn winstverwachting naar beneden bijgesteld omdat klanten terughoudender zijn met uitgaven door de stijgende mondiale tarieven en zwakkere economische omstandigheden.

Bij Heineken (plus 1 procent) gingen de bierverkopen opnieuw omlaag, onder druk van de grote economische onzekerheid. Maar topman Dolf van den Brink verwacht dat het consumentenvertrouwen en de vraag zullen herstellen zodra de omstandigheden normaliseren.