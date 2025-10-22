Viaplay wint klein deel van verloren abonnees terug na zomerstop

STOCKHOLM (ANP) - Iets meer mensen hadden afgelopen maanden een abonnement op streamingdienst Viaplay. De Zweedse uitzendgemachtigde van onder meer de Formule 1 in Nederland verloor in het tweede kwartaal nog veel abonnees door de zomerstop van voetbalcompetities. Daarvan is een deel het afgelopen derde kwartaal teruggekeerd, maar het verlies ten opzichte van een jaar geleden is fors.

Viaplay telde in de maanden juli, augustus en september 4,3 miljoen abonnees, enkele tienduizenden meer dan drie maanden eerder. In dezelfde periode in 2024 waren dit er echter nog 4,8 miljoen. Het bedrijf vertrok onder meer uit Polen om kosten te besparen. Ook nam het aantal zakelijke klanten af.

Viaplay werd vorig jaar gered van een mogelijk faillissement door een kapitaalinjectie, nadat de streamingdienst in financiële problemen was geraakt. Twee jaar geleden maakte Viaplay bekend zich terug te trekken uit veel landen om kosten te besparen. In Nederland en Scandinavië blijft Viaplay nog wel actief.