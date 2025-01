Beleggers zoeken naar richting na inflatiecijfer en nieuws uit VS

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn dinsdag gemengd de handel uitgegaan. Daarmee leken beleggers nog naar richting te zoeken, na het verschijnen van een nieuw inflatiecijfer voor de eurozone. Ook werd dinsdag nagekauwd op Amerikaans nieuws van maandag, dat de importheffingen die aankomend president Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk niet zo fors zullen uitpakken als gevreesd. Trump sprak dat bericht van The Washington Post later zelf wel tegen.

De AEX-index in Amsterdam stond in de ochtendhandel nog in de min, maar ging uiteindelijk 0,3 procent hoger de sessie uit op 893,96 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, daalde uiteindelijk 0,2 procent tot 845,51 punten. In Parijs en Frankfurt werden minnen van 0,6 procent op de koersenborden gezet, terwijl de belangrijkste beursgraadmeter in Londen een kleine min optekende.

De inflatie in de eurozone is in december verder gestegen naar 2,4 procent op jaarbasis, van 2,2 procent in november. Door het oplopende prijspeil kan de Europese Centrale Bank (ECB) wat voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente, al wordt wel verwacht dat wordt doorgegaan met renteverlagingen. In december werd de rente in het eurogebied opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat was de vierde renteverlaging van 2024. Eind deze maand vergadert de centrale bank in Frankfurt opnieuw over de rente.