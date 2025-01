Meer vluchten en passagiers op Schiphol vorig jaar

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol zag vorig jaar meer passagiers voorbijkomen en ook het aantal vluchten van en naar de grootste luchthaven van Nederland is toegenomen. Dat heeft Schiphol dinsdag bekendgemaakt. Het aantal passagiers en vluchten lag in 2024 wel nog steeds onder het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

Schiphol heeft het afgelopen jaar 473.814 vluchten verwerkt, 7 procent meer dan in 2023. In 2019 gingen er nog bijna 500.000 vluchten van en naar Schiphol. Het aantal passagiers dat met het vliegtuig van, via of naar Schiphol reisde, is vorig jaar met 8 procent gestegen naar 66,8 miljoen. Daarvan reisden ruim 42,5 miljoen passagiers direct van of naar de luchthaven. Het andere deel van de reizigers had een overstap op Schiphol.

De meeste mensen gingen op reis naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, de Verenigde Staten en Turkije. Het gros van de reizigers, ruim 45 miljoen, ging naar of kwam van een bestemming in Europa. De andere ruim 21 miljoen reisden van of naar een intercontinentale bestemming.

Vracht

De capaciteit op de grootste luchthaven van Nederland is een groot punt van discussie. Schiphol had in 2024 formeel ruimte voor 500.000 vluchten per jaar. Het kabinet wil voor dit jaar 478.000 vliegbewegingen toestaan op Schiphol. Omwonenden en andere partijen willen vanwege geluidshinder dat het maximale aantal toegestane vluchten verder omlaaggaat. De verlaging van dat plafond betekent echter nog niet dat er ook direct minder wordt gevlogen. Zo werd het maximum in 2024 volgens de nieuwe cijfers van Schiphol ook niet gehaald, blijkt nu.

Schiphol meldt ook nog dat in 2024 bijna 1,5 miljoen ton vracht werd verwerkt. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Van de vluchten waren er 15.661 volledige vrachtvluchten, bijna 2 procent minder dan in 2023, maar een tiende meer dan in 2019.

Het gaat om voorlopige cijfers, laat de luchthaven nog weten. De definitieve cijfers volgen bij de publicatie van de jaarcijfers in februari.