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België krijgt over twee jaar antidronekanonnen

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - België krijgt eind 2028 twintig snelvuurkanonnen die drones uit de lucht kunnen schieten. Het contract met de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall is rond, meldt het bedrijf. Met de deal zou ongeveer een half miljard euro gemoeid zijn.
België heeft nu nog nauwelijks een luchtverdediging, terwijl het land tal van Europese en internationale instellingen en de twee grote NAVO-hoofdkwartieren herbergt. Vorig najaar zaaiden onbekende drones onrust bij vliegvelden en andere gevoelige plaatsen in België.
Defensieminister Theo Francken had al aangekondigd net als Nederland Skyranger 30-luchtverdedigingssystemen te willen kopen. Samen met onder andere NASAMS-raketten om dreigingen van iets grotere afstand uit te schakelen, moeten ze een luchtafweer van meerdere lagen vormen. Die Blue Dome wordt maandag gepresenteerd.
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