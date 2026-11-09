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Magyar: broer van Orbán opgepakt op verdenking mensenhandel

Samenleving
door anp
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BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse politie heeft de broer van oud-premier Viktor Orbán opgepakt op verdenking van mensenhandel, meldt de huidige premier Péter Magyar op Facebook. Hij baseert zich op lokale nieuwssites, waaronder een die eigendom is van de broer van Magyar.
Viktor Orbán heeft ook gereageerd op de arrestatie van zijn broer Áron. Op Facebook spreekt hij van "vuil spel" om politieke tegenstanders uit te schakelen. Hij zegt het eigenlijke doelwit te zijn: "mijn jongere broer is slechts een instrument".
De politie heeft laten weten dat er in Boedapest en twee omliggende plaatsen meerdere personen zijn opgepakt. Er worden ook huiszoekingen gedaan in de woningen van de betrokkenen. Later op de dag denkt de politie meer informatie te kunnen geven over de zaak.
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