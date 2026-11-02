Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgisch OM onderzoekt cyberaanval op koelkasten en vriezers

Economie
door anp
anp021126105 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP/RTR) - Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de nieuwe cyberaanval op koelkasten en vriezers, die verschillende supermarkten in België heeft getroffen. Dat heeft een woordvoerder bekendgemaakt.
De aanval die afgelopen nacht in meerdere EU-landen werd gedaan, heeft koelkasten en vriezers in meerdere winkelketens getroffen. Door de hack liep de temperatuur in koelkasten en vriezers op, waardoor supermarkten eten moesten weggooien. Het incident doet denken aan een vergelijkbare aanval in Frankrijk, vorige maand.
In België is, naast Delhaize, Carrefour en Spar, ook Intermarché getroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

0a5af77d-dc94-4b7d-96bc-12f738238bd5

Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

generated-image (1)

Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

generated-image (2)

In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

Een logistiek medewerker met een tablet loopt tussen hoge stellingen met pallets in een distributiecentrum.

1,2 miljoen loonstroken verraden het: in deze 10 banen stijgt het salaris het snelst

generated-image (40)

Zit er pfas in je koekenpan of bakpapier? Van 34 bedrijven gaven er maar 4 een volledig antwoord

Loading