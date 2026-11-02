Wat is letselschade?

Een verkeersongeval, val, hondenbeet of bedrijfsongeval kan lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Naast de gevolgen voor uw gezondheid krijgt u misschien te maken met medische kosten, inkomensverlies of extra hulp in huis. Wat valt er dan precies onder uw letselschade? U leest het in dit artikel.

Wat wordt bedoeld met letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt doordat u lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen door een ongeval. Dat letsel kan op verschillende manieren ontstaan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een:

verkeersongeval

bedrijfsongeval

hondenbeet

val over een pas gedweilde vloer in een supermarkt of restaurant

val over een losse stoeptegel

Soms zijn de gevolgen tijdelijk en bent u na enkele weken of maanden volledig hersteld. In andere situaties blijven klachten jarenlang bestaan of ontstaat zelfs blijvend letsel.

Letselschade bestaat uit verschillende soorten schade

Bij letselschade denken mensen vaak als eerste aan medische kosten. De totale schade kan echter veel groter zijn. Letselschade omvat alle schade die door het ongeval is ontstaan, waaronder financiële schade en de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeval.

Kunt u door uw letsel tijdelijk niet werken? Dan loopt u mogelijk inkomsten mis. Kunt u niet meer schoonmaken, koken of voor uw kinderen zorgen? Dan kan extra hulp nodig zijn. Andere voorbeelden van schadeposten zijn:

medische kosten zoals de kosten voor uw eigen risico

reis- en parkeerkosten naar doktersafspraken

studievertraging

extra dagen kinderopvang

schade aan uw persoonlijke eigendommen

kosten zonder nut zoals een sportabonnement waar u geen gebruik van kunt maken

aanpassingen aan uw woning

toekomstige schade

smartengeld

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor uw lichamelijke pijn en emotioneel leed. Ook pijn en verdriet vallen onder letselschade. Misschien heeft u dagelijks pijn, kunt u uw favoriete sport niet meer beoefenen of bent u angstig geworden in het verkeer. Zichtbare littekens, slaapproblemen en beperkingen in uw sociale contacten kunnen een grote invloed hebben op uw leven. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt daarom naar uw persoonlijke situatie gekeken.

Wanneer kunt u uw letselschade verhalen?

In de meeste situaties kunt u iemand aansprakelijk laten stellen voor uw letselschade. Dat kan bijvoorbeeld een automobilist zijn die een verkeersfout maakt, uw werkgever die onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of de bezitter van een hond die u heeft gebeten.

Vervolgens moet worden vastgesteld welke schade door het ongeval is veroorzaakt. Daarbij is bewijsmateriaal belangrijk zoals foto’s van het ongeval, getuigenverklaringen, uw medisch dossier en facturen en andere relevante documenten over gemaakte kosten.

Twijfelt u of iemand aansprakelijk is te stellen in uw specifieke situatie? Laat dit dan onderzoeken door een ervaren letselschadebureau.

Laat uw letselschade zorgvuldig beoordelen

Het kan lastig zijn om zelf te bepalen welke schade u kunt verhalen. Sommige gevolgen worden bovendien pas maanden of zelfs jaren na het ongeval duidelijk. Schakel daarom altijd een ervaren jurist in als u letselschade heeft opgelopen.

Een letselschadejurist kan u helpen om uw huidige én toekomstige schade zorgvuldig in kaart te brengen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij letselschadebureau JBL&G. Uw persoonlijke jurist onderzoekt de aansprakelijkheid, onderhoudt al het contact met de verzekeraar en begeleidt u tijdens het hele letselschadetraject.