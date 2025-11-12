Belgisch onderzoek naar overname van Pukkelpop door Live Nation

BRUSSEL (ANP) - De Belgische Mededingingsautoriteit is een onderzoek begonnen naar de overname van het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt door het Amerikaanse entertainmentbedrijf Live Nation. Het onderzoek richt zich vooral op de mogelijke gevolgen van de overname van Pukkelpop voor de concurrentie tussen festivalorganisatoren in België.

Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de sector van live entertainment in het algemeen door de overname. In België biedt Live Nation diensten aan als boekingskantoor en organiseert het drie van de grootste muziekfestivals in het land, Rock Werchter, Dour en Graspop. Ook baat het grote concertzalen uit, waaronder AFAS Dome, Trixxo Arena, Vorst Nationaal, Lotto Arena en Capitole Gent. Ook is Live Nation actief in de ticketverkoop via zijn platform Ticketmaster.

Pukkelpop is een groot muziekfestival van België in Kiewit, een deelgemeente van Hasselt. Het festival heeft een capaciteit van 250.000 bezoekers. De Belgische Mededingingsautoriteit BMA benadrukt dat het starten van een onderzoek nog niets zegt over de uitkomst.