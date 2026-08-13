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Belgische benzine duurder, maar nog veel goedkoper dan Nederland

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:49
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De maximumprijs voor benzine in België is vanaf vrijdag hoger. Voor een liter Euro95 (E10) mag dan maximaal 1,936 euro worden gerekend aan de Belgische pomp. Het gaat om een stijging met 7 cent per liter.
De prijsverhoging hangt samen met de opgelopen olieprijzen. België heeft een wettelijke maximumprijs voor benzine, vastgesteld door de overheid. Tankstations bepalen zelf of ze onder deze prijs gaan zitten om te concurreren, maar ze mogen er niet boven komen.
De prijs voor premiumbenzine (Euro98) wordt in België meer dan 10 cent per liter duurder. De maximumprijs stijgt naar 2,094 euro.
Toch zijn automobilisten in België nog altijd stukken goedkoper uit aan de pomp dan in Nederland. De adviesprijs voor een liter Euro95 bedraagt donderdag in Nederland 2,571 euro. Dat is 63 cent hoger dan de maximumprijs in België. Een liter Euro98 kost aan de Nederlandse pomp zelfs 2,77 euro. Iemand die deze brandstof over de grens tankt, betaalt 67 cent per liter minder.
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