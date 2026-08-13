Dode door brand op camping bij Antwerpen

GROBBENDONK (ANP/BELGA) - Op een camping ten oosten van Antwerpen heeft donderdag een dodelijke brand gewoed. In een van de getroffen chalets is een lichaam aangetroffen, meldt het Antwerpse parket.

Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand op camping De Kloek in Grobbendonk. Volgens justitie is er mogelijk sprake van brandstichting. De politie heeft gezegd dat twee chalets volledig zijn uitgebrand en een derde chalet beschadigd raakte. Ook is een hoop hout- en tuinafval in vlammen opgegaan.

De identiteit van de overleden persoon is nog niet vastgesteld. Op de camping verbleven ongeveer twintig personen. Zij worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. Wanneer zij terug kunnen, is nog niet duidelijk.