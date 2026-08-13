ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode door brand op camping bij Antwerpen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:46
anp130826088 1
GROBBENDONK (ANP/BELGA) - Op een camping ten oosten van Antwerpen heeft donderdag een dodelijke brand gewoed. In een van de getroffen chalets is een lichaam aangetroffen, meldt het Antwerpse parket.
Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand op camping De Kloek in Grobbendonk. Volgens justitie is er mogelijk sprake van brandstichting. De politie heeft gezegd dat twee chalets volledig zijn uitgebrand en een derde chalet beschadigd raakte. Ook is een hoop hout- en tuinafval in vlammen opgegaan.
De identiteit van de overleden persoon is nog niet vastgesteld. Op de camping verbleven ongeveer twintig personen. Zij worden tijdelijk opgevangen in de binnenspeeltuin op het terrein. Wanneer zij terug kunnen, is nog niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Scherm­afbeelding 2026-08-13 om 05.49.38

Woordvoerder van Trump stapt op

Loading