Belgische kranten: doorstart Bristol bedreigt honderden banen

BERINGEN (ANP/BELGA) - Mode- en schoenwinkelketen Bristol kan mogelijk een gedeeltelijke doorstart maken. Dat melden de Belgische kranten Het Nieuwsblad en De Tijd. Twee partijen hebben zich gemeld voor de overname van Belgische winkels van het bedrijf. Volgens De Tijd dreigen echter alsnog 770 banen verloren te gaan.

Naast de verloren banen in winkels die geen doorstart maken, gaat het ook om banen op het hoofdkantoor in het Belgische Beringen. In Nederland heeft Bristol ongeveer 80 vestigingen die hun deuren sluiten, schrijft De Tijd. Volgens Het Nieuwsblad wil een van de partijen 62 van de 115 winkels in België overnemen, de andere partij is geïnteresseerd in nog een tiental andere Bristol-winkels.

Het moederbedrijf van Bristol vroeg eind mei een vorm van uitstel van betaling aan in België. Daarmee is het familiebedrijf tijdelijk beschermd tegen schuldeisers om op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar. Het winkelbedrijf kampt met de nasleep van de coronacrisis en koopkrachtdaling en had in de tweede helft van vorig jaar te maken met een hard gedaalde omzet.