Outsider Corbeau overtuigend naar finale 200 meter schoolslag

PARIJS (ANP) - Zwemmer Caspar Corbeau heeft zich als vierde geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag op de Olympische Spelen van Parijs. De winnaar van WK-zilver moest met 2.09,52 bijna anderhalve seconde toegeven op Léon Marchand, die verreweg de snelste was in de halve finales. Duizenden landgenoten op de tribunes moedigden de 22-jarige Franse vedette elke keer aan dat hij boven water was.

Eigenlijk zou Arno Kamminga ook meedoen in de halve finales in de opnieuw uitverkochte La Défense Arena, maar de tweevoudig winnaar van zilver bij de Spelen in Tokio trok zich enkele uren voor de start terug met een rugblessure. Die liep hij op na de voorrondes van dinsdagochtend, waarin hij als twaalfde doorging.