Belgische spoorwegen voorzien doordeweeks grotere stakingshinder

BRUSSEL (ANP) - De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS voorziet komende dagen grote hinder door de staking van spoorpersoneel in België. Dit weekend vielen er al veel treinen uit, maar de verwachting is dat de impact doordeweeks groter is. De NS waarschuwde eerder al dat de Belgische actie ook gevolgen heeft voor een aantal Nederlandse treinen.

Volgens de NMBS rijden er maandag en dinsdag maar twee van de vijf IC-treinen in België. Van andere treinen rijden er zelfs nog minder. De staking begon vrijdagavond en loopt nog tot en met zondag 2 maart. De staking is een initiatief van twee kleinere spoorbonden. Ze protesteren tegen plannen van de federale regering, zoals een verhoging van de pensioenleeftijd en een hervorming van HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel.

De NS waarschuwde al dat Nederlandse treinreizigers er rekening mee moeten houden dat tijdens de staking geen Eurocity Direct treinen de grens over gaan. Ze rijden alleen in Nederland tussen Lelystad Centrum en Rotterdam Centraal. Van de Eurocity, die direct vanaf Rotterdam via Breda naar België gaat, rijden er waarschijnlijk minder. Van de Eurostar, die vanaf Amsterdam naar Brussel en soms verder naar Parijs of Londen gaat, rijden de meeste treinen. Verder is er nog een stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen, waarvan een deel wel en een deel niet rijdt.