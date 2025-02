Hoogspringer Amels brengt totaal aantal Nederlandse titels op 22

APELDOORN (ANP) - Douwe Amels heeft voor de elfde keer de Nederlandse indoortitel bij het hoogspringen veroverd. De 33-jarige Fries bracht daarmee zijn totale aantal Nederlandse titels op 22, want hij is ook elfvoudig Nederlands kampioen outdoor.

Het was in Omnisport Apeldoorn spannender dan in andere jaren, want Ridzerd Punt en Jin van der Lee kwamen tot dezelfde hoogte als Amels. De regerend Europees kampioen indoor had één poging nodig om over de bescheiden hoogte van 2,13 meter te komen, terwijl Punt en Van der Lee meer sprongbeurten gebruikten.

Amels mag over twee weken vrijwel zeker zijn Europese titel van 2023 verdedigen, ook al heeft hij de limiet van 2,30 niet gehaald. Hij lijkt dankzij zijn positie op de Europese ranglijst toch zeker van deelname. Amels won twee jaar geleden in Istanbul als eerste Nederlander Europees goud bij het hoogspringen met een Nederlands record van 2,31 meter.