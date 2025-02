Opkomst Duitse verkiezingen op veel plaatsen hoger dan in 2021

BERLIJN (ANP) - De opkomst bij de Duitse parlementsverkiezingen leek zondag rond het middaguur op veel plaatsen hoger te liggen dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Vooral in de deelstaat Thüringen was de opkomst een stuk hoger dan op hetzelfde tijdstip bij de vorige verkiezingen. Tot 12.00 uur had daar 44,5 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht, tegen 24,6 procent in 2021, meldt de Duitse krant Bild.

Ook in Berlijn lijkt de opkomst volgens Bild vooralsnog hoger. Rond het middaguur had zo'n 33 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht, tegenover 25,4 procent in 2021. In de deelstaat Saksen-Anhalt had 37,1 procent gestemd om 12.00 uur. In 2021 was dat 26,5 procent. Ook in Saksen (27,1 procent, tegen 25,9 procent in 2021), Bremen (31,4 procent tegen 27,2 procent in 2021) en Nedersaksen (43 procent tegen 36,6 procent) lag het opkomstpercentage hoger.

In andere deelstaten was het opkomstpercentage aan het einde van de ochtend juist lager dan bijna 3,5 jaar geleden. In Hamburg had om 11.00 uur 45 procent van de stemgerechtigden gestemd. In 2021 was dat op hetzelfde tijdstip 49,8 procent. Ook in de deelstaat Sleeswijk-Holstein (21,3 procent tegen 23,8 procent in 2021) was de opkomst vooralsnog lager.

Duitsers kunnen nog tot 18.00 uur hun stem uitbrengen.