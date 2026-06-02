Toyota en Suzuki leggen autofabrieken Japan stil om orkaan

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 11:58
TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Japanse autobouwers Toyota Motor en Suzuki leggen fabrieken in Japan stil vanwege de orkaan Jangmi die oprukt vanuit het zuiden. Toyota sluit woensdagochtend dertien fabrieken en bij Suzuki worden alle vijf binnenlandse fabrieken gesloten. Verder hebben de luchtvaartmaatschappijen All Nippon Airways en Japan Airlines honderden vluchten geschrapt.
Toyota en Suzuki zeggen dat in de middag wordt bekeken of de fabrieken weer heropend kunnen worden. Jangmi kwam dinsdag aan land op het zuidelijke eiland Kyushu na eerder al Okinawa te hebben getroffen. De Japanse weerdienst waarschuwt voor hoge golven, aardverschuivingen en overstromingen. De orkaan heeft al gezorgd voor grootschalige stroomuitval en ook voor gewonden doordat mensen werden geraakt door rondvliegende objecten of omver werden geblazen. Ook zijn er evacuaties van mensen.
De orkaan zal naar verwachting ook zorgen voor verstoringen van het treinverkeer en het openbaar vervoer in Tokio en andere steden.
