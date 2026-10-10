Wielrenster Vos verovert in Australië tweede wereldtitel gravel

NANNUP (ANP) - Wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden geworden. De 39-jarige Nederlandse kwam in het Australische Nannup na 126 kilometer over grotendeels onverharde wegen solo over de finish. In de laatste fase van de wedstrijd reed ze samen op kop met Rosa Klöser, maar de Duitse kwam enkele kilometers voor de streep ten val.

Vos veroverde twee jaar geleden in België haar eerste wereldtitel. Vorig jaar in Limburg werd ze nipt tweede achter landgenote Lorena Wiebes. Dit was de vijfde editie en de eerste die buiten Europa werd gehouden. Om die reden was het deelnemersveld minder sterk dan andere jaren.