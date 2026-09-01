Benzineprijs bijna weer op recordniveau, ruim 4 cent duurder

EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor benzine nadert het recordniveau van eerder dit jaar door de gestegen olieprijzen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,640 euro, tegen 2,597 euro op maandag. Het record van 6 mei staat op 2,646 euro.

Op 1 januari was de adviesprijs voor Euro95 nog 2,178 euro. De adviesprijs voor een liter diesel is volgens UnitedConsumers nu gestegen tot 2,605 euro, van 2,559 euro een dag eerder. Hier staat het record op 2,819 euro per liter dat op 8 april werd bereikt. Begin dit jaar stond die prijs op 1,938 euro.

Door de Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart zijn de olieprijzen flink gestegen. Afgelopen weekend laaide het geweld weer op met Amerikaanse aanvallen op Iran en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio.

De adviesprijzen worden doorgaans alleen gevraagd bij pompstations langs snelwegen. Elders liggen de brandstofprijzen vaak een stuk lager.

De ANWB zei dinsdag nog in een onderzoek dat veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Volgens dat onderzoek heeft bijna een kwart van de automobilisten veel last van de gestegen prijzen en meer dan de helft een beetje. Maandag bleek al uit een enquête van Kieskompas in samenwerking met het ANP dat een meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van stijgende brandstofprijzen op hun portemonnee.

Ook de Europese gasprijs gaat steeds verder omhoog. De prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs staat nu iets hoger dan 70 euro per megawattuur. Dat was begin dit jaar nog ongeveer 28 euro.