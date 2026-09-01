Banks twee jaar langer bondscoach Nederlandse volleyballers

UTRECHT (ANP) - Joel Banks blijft bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Het contract met de 51-jarige Brit is met twee jaar verlengd, laat de Nederlandse volleybalbond Nevobo weten.

Banks volgde in februari vorig jaar de Italiaan Roberto Piazza op. Hij werkte in Nederland als assistent-coach bij Martinus in Amstelveen en als hoofdcoach van Langhenkel Doetinchem, het huidige Orion Stars.

"Het team heeft dit jaar een sterke European League gespeeld en was met het bereiken van de finale al dicht bij een ticket voor de Nations League. De doelstelling blijft om zo snel mogelijk terug te keren in de Nations League, maar zeker ook om een stevig fundament richting 2032 te bouwen", reageert Jeroen Rauwerdink, technisch manager bij de Nevobo, op de contractverlenging.

Generatieswitch

Banks zegt blij te zijn met het vertrouwen van de Nevobo. "We hebben te maken met een generatieswitch en zijn iets aan het opbouwen. Ik hoop dat we straks op het EK al competitief kunnen zijn, maar voor ons is de langere termijn minstens zo belangrijk", zegt hij.

Het EK in Finland begint over iets meer dan een week.