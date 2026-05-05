Benzineprijs kruipt verder omhoog naar nieuw record

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 10:11
EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor benzine in Nederland is dinsdag verder gestegen. Daarmee is benzine op Bevrijdingsdag duurder dan ooit, volgt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers.
Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de Straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen verstoord.
Vorige week ging de prijs van Euro95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappijen gemiddeld 2,636 euro per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,587 euro per liter. Dat is geen record. De dieselprijs piekte 8 april al op 2,819 euro per liter.
Automobilisten betalen de adviesprijs doorgaans alleen bij duurdere tankstations langs de snelweg. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Maar in buurlanden zijn automobilisten voordeliger uit. Bij veel tankstations in Duitsland is de literprijs door een accijnsverlaging onlangs onder de 2 euro gezakt.
