Chinees Wu (22) op een na jongste wereldkampioen snooker

Sport
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 10:07
SHEFFIELD (ANP/RTR) - De Chinees Wu Yize is de nieuwe wereldkampioen snooker. Met zijn 22 jaar is hij de op een na jongste ooit met de wereldtitel, na de 21-jarige Stephen Hendry in 1990. Wu klopte de Engelse oud-wereldkampioen Shaun Murphy in een spannende finale in Sheffield met 18-17.
Wu volgt zijn landgenoot Zhao Xintong op, die vorig jaar als eerste Chinees het wereldkampioenschap won. Murphy was in 2005 de beste, toen Wu nog niet eens 2 jaar oud was.
Wu komt door zijn zege de top 10 van de wereldranglijst binnen. Ook won hij 500.000 pond (zo'n 579.000 euro).
