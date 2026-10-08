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Benzineprijs kruipt weer richting recordstand

Economie
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs kruipt weer richting zijn recordstand door de aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de olie- en gasprijzen laten donderdag een stijging zien terwijl vervoer per olietanker volgens ING duurder is dan ooit.
De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 is donderdag met 1,3 cent gestegen tot 2,714 euro, komt naar voren uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Daarmee komt het record van 2,730 euro per liter van eind september weer in beeld. Afgelopen week was de prijs juist wat gezakt.
Volgens ING-econoom Rico Luman is de vraag naar olietankers de laatste tijd toegenomen. "De opening van een beschermde corridor door Omaanse wateren maakt extra export van ruwe olie en meer scheepsbewegingen mogelijk, maar zet de al overspannen markt ook verder onder druk."
Voor olietankers moet momenteel gemiddeld een half miljoen dollar per dag worden betaald, becijfert Luman. Dat is tien keer zo veel als het gemiddelde van vorig jaar.
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