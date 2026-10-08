Keizer zonder kleren: 2,5 meter hoge gouden Trump pronkt voor het Europees Parlement

Bij het Europees Parlement in Straatsburg staat een standbeeld van een naakte Donald Trump te pronken, bedekt met 23-karaats goud , met zijn corpulente lijf zittend op de schouders van een arme man.

Het beeld is ongeveer 2,5 meter hoog en heet 'The Orange Plague'. De Deense kunstenaar Jens Galschiøt maakte het. Het stond eerder bij de klimaattop in Brazilië en kwam naar Straatsburg op verzoek van het Deense Europarlementslid Per Clausen.

'Ik zit op de rug van een man'

Op de sokkel staat de volgende tekst: "Ik zit op de rug van een man. Hij zinkt weg onder mijn gewicht. Ik zal alles doen om hem te helpen. Behalve van zijn rug afstappen."

Sprookje van Andersen

Galschiøt vertelt aan CNN dat hij zich liet inspireren door het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer' van Hans Christian Andersen. Over de reden is hij duidelijk: "Trump vernietigt alles waar ik in geloof".

Duizend mini-Trumps

Het blijft niet bij één beeld. De kunstenaar maakte ook een duizendtal miniatuurversies van 'The Orange Plague', bedoeld om uit te delen aan bezoekers.

Trump zelf heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op het kunstwerk.