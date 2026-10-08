BAM verliest op Amsterdamse beurs na overname aannemer A.Hak

AMSTERDAM (ANP) - Bouwbedrijf BAM stond donderdag vlak na de opening van de Amsterdamse beurs lager na de overname van aannemersbedrijf A.Hak. Het bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro. BAM verloor 1,6 procent.

Besi verloor opnieuw na flinke verliezen op dinsdag en woensdag. De toeleverancier voor chipfabrikanten kreeg twee adviesverlagingen van analisten deze week. De vraag naar geavanceerde verpakkingstechnologie van Besi zou zwakker zijn dan verwacht. Het chipbedrijf verloor ruim 3 procent.

De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs noteerde kort na de opening lager, na het verlies van een dag eerder, en verloor 0,6 procent tot 1111,54 punten. De MidKap ging 0,9 procent omlaag naar 1043,14 punten. Beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.

VS en Iran

Olie werd donderdag duurder na het nieuws dat het Witte Huis het Pentagon heeft gevraagd om aanvalsopties op Iran uit te werken. Die aanvallen moeten nog voor de tussentijdse verkiezingen van november plaatsvinden. Ook moesten sommige olieproducenten in de VS hun productie stilleggen vanwege een orkaan. De prijs van een vat Brentolie, olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg 3,7 procent tot boven de 103 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder op 91,31 dollar per vat.

In de MidKap verloor Fagron ruim 4 procent. Het apothekersbedrijf kwam met kwartaalcijfers en zag de omzet groeien met ruim 23 procent. Maar beleggers lijken op meer te hebben gehoopt.

Verlies Argenx

Techinvesteerder Prosus stond bijna 1 procent lager. Prosus heeft onder meer Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, onder zich. Volgens Prosus-topman Fabricio Bloisi lag het aantal bestellingen bij Just Eat afgelopen maand hoger dan een jaar geleden. Dat was voor het eerst nadat het 55 maanden achter elkaar was gedaald ten opzichte van een jaar eerder. "We verwachten dat de groei zich voortzet, maar de terugkeer naar groei is een belangrijke mijlpaal", schreef hij in een brief aan aandeelhouders, meldt Bloomberg.

In Brussel verloor het biotechnologiebedrijf Argenx bijna 15 procent. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf heeft het onderzoek naar zijn medicijn voor de behandeling van het syndroom van Sjögren, een auto-immuunziekte, stopgezet.