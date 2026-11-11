Benzineprijs op laagste niveau sinds maart

EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs in Nederland is gedaald naar het laagste niveau sinds maart. Dit is vooral te danken aan de daling van de olieprijzen, omdat beleggers nieuwe hoop hebben gekregen op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten.

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine woensdag dik 2 cent gezakt naar 2,420 euro. Sinds maart, toen de prijzen aan de pomp snel opliepen door de net begonnen Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz, is de prijs niet meer zo laag geweest. De adviesprijs wordt doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gevraagd. Elders kan brandstof soms tientallen centen goedkoper zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat verdere aanvallen op Iran niet nodig zijn. Daardoor daalden onlangs de prijzen, al blijft het erg onrustig in het Midden-Oosten. Ook de Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week draagt bij aan het veranderde sentiment op de oliemarkt.