Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Benzineprijs op laagste niveau sinds maart

Economie
door anp
anp111126088 1
Volg ons op Google Nieuws
EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs in Nederland is gedaald naar het laagste niveau sinds maart. Dit is vooral te danken aan de daling van de olieprijzen, omdat beleggers nieuwe hoop hebben gekregen op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in het Midden-Oosten.
Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine woensdag dik 2 cent gezakt naar 2,420 euro. Sinds maart, toen de prijzen aan de pomp snel opliepen door de net begonnen Iranoorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz, is de prijs niet meer zo laag geweest. De adviesprijs wordt doorgaans bij duurdere pompen, bijvoorbeeld langs de snelweg, gevraagd. Elders kan brandstof soms tientallen centen goedkoper zijn.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat verdere aanvallen op Iran niet nodig zijn. Daardoor daalden onlangs de prijzen, al blijft het erg onrustig in het Midden-Oosten. Ook de Democratische verkiezingsoverwinning bij de midterms van vorige week draagt bij aan het veranderde sentiment op de oliemarkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

tandarts-gehoorapparaat-aftrek-2028

Trek je de tandarts of je gehoorapparaat af bij je aangifte? Vanaf 2028 mag dat waarschijnlijk niet meer, tot eind 2027 nog wel

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

Loading