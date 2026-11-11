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Baby in VS levend begraven, in goede gezondheid teruggevonden

Samenleving
door Redactie
baby gered
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Een elf maanden oude baby is in de Amerikaanse staat South Carolina in goede gezondheid teruggevonden nadat hij levend was begraven. Lokale media schrijven dat het kind mogelijk 24 uur lang begraven is geweest. Hij werd maandag als vermist opgegeven nadat zijn vader hem had meegenomen.
De vader werd maandagavond gearresteerd op verdenking van inbraak, maar het kind was niet meer bij hem. Tijdens een grote zoekactie werd in een bos vers omgewoelde aarde opgemerkt. Toen de onderzoekers begonnen te graven, hoorden ze de baby huilen. Het kind lag begraven in een hondenbench, gewikkeld in een handdoek. Volgens sheriff Jay Koon heeft die handdoek mogelijk voor een luchtbel gezorgd waardoor het kind kon overleven.
Er is nog geen motief vastgesteld. De sheriff meldde dat er in het verleden problemen waren tussen de moeder en de vader van het kind. Bij de zoekactie waren ongeveer honderd agenten, brandweerlieden en andere hulpverleners betrokken.
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