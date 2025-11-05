Beperking vliegverkeer op grote luchthavens VS om shutdown

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het vliegverkeer op veertig grote Amerikaanse luchthavens moet worden beperkt om de shutdown in de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy heeft de opdracht gegeven het aantal vluchten vanaf vrijdag met 10 procent te verminderen.

De impasse tussen de Republikeinen en Democraten over een overheidsbegroting in het Congres heeft ertoe geleid dat 13.000 luchtverkeersleiders en 50.000 medewerkers van de Transportation Security Administration zonder loon moeten doorwerken. Duffy merkte onlangs al op dat daarom meer werknemers zich ziek melden en niet meer komen opdagen.

Miljoenen passagiers hebben inmiddels te maken gehad met annuleringen en vertragingen van vluchten door de personeelsproblemen. De minister waarschuwde dinsdag nog dat als de sluiting van de federale overheid nog een week aanhoudt, dit zelfs zou kunnen leiden tot "massale chaos". Dan zou hij ook gedwongen kunnen worden een deel van het luchtruim te sluiten.