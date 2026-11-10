Beperkte pensioenverhoging in zorg, bouw en metaal en techniek

DEN HAAG (ANP) - De grote pensioenfondsen in de zorg (PFZW), metaal en techniek (PMT) en bouw (bpfBOUW) verhogen de uitkeringen volgend jaar beperkt, met rond de 0,8 procent. Dat is lang niet genoeg om de hoge inflatie bij te houden. De drie grote fondsen gingen begin dit jaar al over op het nieuwe stelsel en konden de pensioenen daardoor toen respectievelijk met 12, 8 en 21 procent verhogen.

In het nieuwe pensioenstelsel bouwen deelnemers pensioen op in een persoonlijk potje. Het verdelen van de buffers leidde begin dit jaar tot de flinke verhogingen. Door de kleinere verplichte buffers kunnen pensioenen eerder omhoog, maar ook sneller omlaag in slechte tijden.

De beleggings- en renteresultaten van PFZW, PMT en bpfBOUW waren de eerste negen maanden van dit jaar positief, maar twee derde ervan wordt achtergehouden om schokken in de komende jaren op te vangen. Daardoor blijft een beperkte verhoging van rond de 0,8 procent over in alle drie de gevallen, zo maakten de fondsen dinsdag afzonderlijk van elkaar bekend. PFZW verzorgt de pensioenen van ruim 3 miljoen mensen, PMT van 1,3 miljoen en bpfBOUW van zo'n 750.000.

2026 is over het algemeen een goed beursjaar, maar de gestegen rente zorgt voor negatieve rendementen op onder meer obligaties. De hogere rente leidt er wel weer toe dat de fondsen minder buffers hoeven achter te houden, wat dan weer gunstig is voor de uitkeringen.

"Het is positief dat we de pensioeninkomens per 1 januari 2027 kunnen verhogen. Tegelijkertijd besef ik dat 0,75 procent bescheiden is, zeker gezien de huidige inflatie", reageert directeur John Landman van PFZW. "Ieder jaar gebruiken we een derde van het spreidingsvermogen voor aanpassing van de pensioeninkomens en bewaren we de rest voor volgende jaren. Daarmee beperken we schommelingen. Omdat dit het eerste jaar is, kunnen we nog niet profiteren van drie volledige jaren spreiding", zegt Landman over het verdelen van de rendementen.

Landman verwacht dat PFZW op de lange termijn wel de inflatie kan bijhouden. "Maar dat zal niet ieder jaar lukken. Daarom is onze communicatie wel een hele belangrijke. Daar besteden we veel aandacht aan."

Andere grote fondsen, zoals ambtenarenpensioenfonds ABP en PME voor de metalektro, gaan op 1 januari over op het nieuwe pensioenstelsel. PME rekent op een verhoging met 12,6 procent, ABP gaf nog geen inschatting.