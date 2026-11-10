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Nvidia en topman Huang aangeklaagd in verband met spionagezaak

Economie
door anp
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SAN JOSE (ANP/RTR) - Het Amerikaanse AI-chipconcern Nvidia en zijn topman Jensen Huang zijn aangeklaagd in een collectieve rechtszaak. Hen wordt verweten aandeelhouders te hebben misleid door Huangs romantische relatie met een vermeende Chinese spion verborgen te houden.
Volgens een dagvaarding die is ingediend bij een rechtbank in de Californische stad San Jose hebben de gedaagden aandeelhouders misleid over de vermeende affaire van Huang met Alice Huang, een voormalig leidinggevende bij het in Singapore gevestigde Megaspeed. Ook zouden Nvidia en zijn topman hebben verzwegen dat deze kwestie zorgen over de nationale veiligheid met zich meebracht - en daardoor een bedreiging vormde voor de reputatie en de zakelijke vooruitzichten van Nvidia.
The New York Times berichtte vorige maand over de vermeende relatie en meldde dat de Amerikaanse autoriteiten tot de conclusie waren gekomen dat Alice Huang fungeerde als een informant voor de Chinese inlichtingendienst.
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