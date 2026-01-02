Beroemde pier van Brighton staat te koop

BRIGHTON (ANP/BELGA) - De beroemde pier van Brighton staat in de etalage. De huidige eigenaar, Brighton Pier Group (BPG), heeft besloten de historische attractie uit 1899 te verkopen.

De pier in de Engelse badplaats had de voorbije jaren te kampen met dalende bezoekerscijfers en toenemende kosten. Volgens topvrouw Anne Ackord gaat het niettemin nog steeds om een rendabel geheel met onder meer horecazaken en pretparkattracties. Ze voegt toe dat "de verkoop deel uitmaakt van de strategie om de vrijetijdsactiviteiten te verkopen en kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders".

De pier van meer dan 500 meter werd in 2016 voor 18 miljoen pond, omgerekend ruim 20 miljoen euro, aangekocht door de huidige eigenaar. Die heeft ook een aantal indoor minigolfterreinen in de portefeuille.

Deze Brighton Palace Pier moet overigens niet worden verward met de eveneens iconische West Pier van Brighton. Die stamde uit 1866, maar raakte in de loop der jaren vervallen en werd ruim twintig jaar geleden verwoest door een brand.