ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beroemde pier van Brighton staat te koop

Economie
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 14:38
anp020126111 1
BRIGHTON (ANP/BELGA) - De beroemde pier van Brighton staat in de etalage. De huidige eigenaar, Brighton Pier Group (BPG), heeft besloten de historische attractie uit 1899 te verkopen.
De pier in de Engelse badplaats had de voorbije jaren te kampen met dalende bezoekerscijfers en toenemende kosten. Volgens topvrouw Anne Ackord gaat het niettemin nog steeds om een rendabel geheel met onder meer horecazaken en pretparkattracties. Ze voegt toe dat "de verkoop deel uitmaakt van de strategie om de vrijetijdsactiviteiten te verkopen en kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders".
De pier van meer dan 500 meter werd in 2016 voor 18 miljoen pond, omgerekend ruim 20 miljoen euro, aangekocht door de huidige eigenaar. Die heeft ook een aantal indoor minigolfterreinen in de portefeuille.
Deze Brighton Palace Pier moet overigens niet worden verward met de eveneens iconische West Pier van Brighton. Die stamde uit 1866, maar raakte in de loop der jaren vervallen en werd ruim twintig jaar geleden verwoest door een brand.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

ANP-546115217

"Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt"

ANP-543104616

Zit je vast in een verhaal dat niet meer bij je past? Zo breng je daar verandering in

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

Loading