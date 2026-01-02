Eigenaar Vondelkerk bezig schade na brand te inventariseren

AMSTERDAM (ANP) - Stadsherstel Amsterdam heeft nog geen zicht op de schade aan de Vondelkerk na de verwoestende brand tijdens de nieuwjaarsnacht. Vrijdag worden in overleg met de brandweer en politie dronebeelden gemaakt om zo meer duidelijkheid te krijgen over de omvang. "Het is nog te gevaarlijk om de kerk in te gaan", zegt een woordvoerster van de organisatie die sinds 1996 eigenaar van de kerk is.

Met behulp van dronebeelden wordt gekeken of het überhaupt mogelijk is om veilig naar binnen te gaan. "Sommige delen zijn onveilig, die moeten dan eerst gestut worden. Maar dan moet je wel weten vanaf welke kant. Het kan ook zijn dat we eerst kleine delen moeten slopen voordat we naar binnen kunnen."

Stadsherstel heeft goede hoop dat de kerk uiteindelijk weer hersteld kan worden. "Daar gaan we wel voor, maar daarin is geld ook een belangrijke factor." De organisatie is inmiddels een crowdfunding gestart. Daarbij zijn tot nu toe enkele duizenden euro's opgehaald, meldt de woordvoerster.