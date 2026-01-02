Inmiddels honderden annuleringen op Schiphol door winterse weer

Het aantal annuleringen op Schiphol door het winterse weer loopt vrijdag steeds verder op. Waar de luchthaven in de ochtend nog sprak van tientallen uitgevallen vluchten, gaat het in de loop van de middag al om honderden vluchten die worden geraakt.

"Het is moeilijk een precies getal te noemen", zegt een woordvoerster. "Maar het gaat om honderden vertragingen en honderden annuleringen."

Volgens Schiphol is er sprake van een combinatie van winters weer en een ongunstige windrichting. Daardoor is er minder baancapaciteit. Het ijsvrij maken van vliegtuigen zorgt daarnaast voor vertragingen.

KLM lijkt de meeste vluchten te schrappen, maar bijvoorbeeld ook easyJet en Lufthansa hebben vluchten geannuleerd. Een woordvoerster van KLM legde eerder op de dag uit dat de maatschappij "ad hoc, dus op het laatste moment" vluchten schrapt. Ze vreesde dat de situatie nog de hele dag zou aanhouden, maar voegde toe dat het weer "heel erg onvoorspelbaar" is.

Of er in het weekend ook vluchten uitvallen, is nog niet duidelijk.