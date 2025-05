Bescheiden winst voor aandelenbeurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten nieuws over mogelijke nieuwe spanningen tussen Israël en Iran en handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 933,32 punten. De MidKap zakte juist 0,4 procent tot 872,03 punten. Elders in Europa was het beeld gemengd. De beurs in Frankfurt steeg 0,4 procent, terwijl Parijs 0,4 procent prijsgaf. De beurs in Londen won ongeveer 0,1 procent.

Persbureau Bloomberg schreef op basis van ingewijden dat de EU een voorstel voor een handelsdeal met de VS heeft opgesteld. Daarin zou het landenblok punten aanstippen die de Amerikaanse president Donald Trump belangrijk vindt, zoals afspraken over de handel in landbouwgoederen en de inkoop van energie. Eerder op de dag drukte een bericht van CNN over Israëlische voorbereidingen voor een aanval op Iraanse nucleaire installaties de stemming.