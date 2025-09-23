Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt door hogere lonen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens hadden in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door hogere cao-lonen en een stijging van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld het afgelopen kwartaal verder toe.

Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in het tweede kwartaal 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2024. De beloning van werknemers droeg echter het meest bij aan de stijging van het huishoudinkomen.

De totale beloning van werknemers steeg met 5,9 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,5 procent en de cao-lonen waren 5,3 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 0,8 procent hoger.