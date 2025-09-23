ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beschikbaar inkomen huishoudens stijgt door hogere lonen

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 7:06
anp230925052 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens hadden in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld meer te besteden dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dat vooral door hogere cao-lonen en een stijging van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd nam de hypotheekschuld het afgelopen kwartaal verder toe.
Het zogeheten reëel beschikbaar inkomen was in het tweede kwartaal 2,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de stijging van het beschikbaar inkomen, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2024. De beloning van werknemers droeg echter het meest bij aan de stijging van het huishoudinkomen.
De totale beloning van werknemers steeg met 5,9 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,5 procent en de cao-lonen waren 5,3 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 0,8 procent hoger.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading