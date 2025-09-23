Positieve trend topsport, ongewenst gedrag blijft aandachtspunt

UTRECHT (ANP) - In de Nederlandse topsport zijn positieve ontwikkelingen, maar ongewenst gedrag blijft een aandachtspunt. Dat blijkt uit de nieuwe monitor Topsport in Nederland (TiN) van het Mulier Instituut.

Volgens het onderzoek vindt iets meer dan de helft van de volwassenen in Nederland dat topsport vooral positief bijdraagt aan de maatschappij. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2020. Als positieve waarden noemen ze trots, passie, plezier en het oranjegevoel. Bij 8 procent overheersen negatieve waarden, zoals agressie en geweld, de schadelijke impact op het milieu en het vergroten van het verschil tussen arm en rijk.

Ook sporters en coaches zijn positiever over het sportklimaat. "Tussen de 80 en 90 procent van de talentvolle sporters, topsporters, coaches en technisch directeuren beoordeelt de topsportomgeving met een ruime voldoende (7 of hoger). Bij sporters en coaches is daarbij in de afgelopen tien jaar een duidelijke stijgende lijn zichtbaar", schrijven de onderzoekers.

Hoewel negen van de tien talenten en topsporters zich veilig voelen, maakt een deel van de sporters ongewenst gedrag mee. "Vrouwelijke topsporters hadden het meest te maken met intimidatie/machtsmisbruik. Mannelijke topsporters vooral met schelden of pesten", aldus de monitor. "Voor coaches is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen grensverleggend en grensoverschrijdend gedrag. Dit verschilt namelijk per sporter."