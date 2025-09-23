ECONOMIE
Hongkong bereidt zich voor op tyfoon Ragasa

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 7:03
HONGKONG (ANP/RTR) - Inwoners van Hongkong maken zich op voor de komst van supertyfoon Ragasa, die daar dinsdag aan land komt. Scholen en bedrijven sluiten de deuren en de sterkste storm van het jaar kan in de Aziatische metropool voor verkeerschaos zorgen, meldt de BBC. Er zijn windstoten tot 220 kilometer per uur voorspeld.
Het vliegveld van Hongkong gaat later dinsdag naar verwachting dicht en blijft tot donderdag gesloten, waardoor Cathay Pacific mogelijk meer dan vijfhonderd vluchten moet annuleren.
In de Chinese provincie Guangdong zijn in tientallen steden maatregelen genomen vanwege de naderende storm, die naar verwachting ook zware regenval veroorzaakt.
Ragasa trof maandag de Filipijnen, waar zeker één persoon om het leven kwam. De storm trekt naar verwachting verder richting het noorden van Vietnam, waar de autoriteiten rekening houden met een "catastrofale" situatie.
