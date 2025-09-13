Beschuldigingen or Prijsvrij/D-reizen vals, stelt Duitse eigenaar

KEULEN (ANP) - Het Duitse winkel- en vakantieconcern REWE stelt dat de beschuldigingen van de ondernemingsraad van Prijsvrij/D-Reizen deze week over tegenwerking "onjuiste beweringen" zijn. De or schreef dat Prijsvrij/D-Reizen soms wordt tegengewerkt door personeel van andere onderdelen van REWE, bijvoorbeeld touroperators in Duitsland. Ze vroegen de raad van commissarissen van REWE om steun voor de Nederlandse reisaanbieder en willen dat concurrent Apollo Reizen onmiddellijk stopt.

"We betreuren het ten zeerste dat er, vanwege de aanhoudende juridische geschillen en ondanks bemiddelingspogingen, opnieuw een escalatie heeft plaatsgevonden en we ons geconfronteerd zien met onjuiste beweringen", stelt een woordvoerster van Dertour, de reisdivisie van REWE.

Tussen oprichter Marc van Deursen van Prijsvrij en meerderheidsaandeelhouder REWE speelt al langer een conflict. Hij is onder meer niet blij dat REWE Apollo Reizen op de Nederlandse markt heeft gezet.