ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beschuldigingen or Prijsvrij/D-reizen vals, stelt Duitse eigenaar

Economie
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 14:29
anp130925092 1
KEULEN (ANP) - Het Duitse winkel- en vakantieconcern REWE stelt dat de beschuldigingen van de ondernemingsraad van Prijsvrij/D-Reizen deze week over tegenwerking "onjuiste beweringen" zijn. De or schreef dat Prijsvrij/D-Reizen soms wordt tegengewerkt door personeel van andere onderdelen van REWE, bijvoorbeeld touroperators in Duitsland. Ze vroegen de raad van commissarissen van REWE om steun voor de Nederlandse reisaanbieder en willen dat concurrent Apollo Reizen onmiddellijk stopt.
"We betreuren het ten zeerste dat er, vanwege de aanhoudende juridische geschillen en ondanks bemiddelingspogingen, opnieuw een escalatie heeft plaatsgevonden en we ons geconfronteerd zien met onjuiste beweringen", stelt een woordvoerster van Dertour, de reisdivisie van REWE.
Tussen oprichter Marc van Deursen van Prijsvrij en meerderheidsaandeelhouder REWE speelt al langer een conflict. Hij is onder meer niet blij dat REWE Apollo Reizen op de Nederlandse markt heeft gezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-535677682

Amerikanen waarschuwen dat China mogelijk spioneert via zonnepanelen. Hoe werkt dat?

generated-image (19)

Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties

shutterstock_1333481999

Scheiden is bijna altijd slecht voor kinderen

211022154_m

Kernfusie komt er sneller aan dan de meeste mensen denken, zegt Amerikaanse minister van Energie

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

Loading