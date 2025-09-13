Afrifa sprint naar halve finales 100 meter, Burnet uitgeschakeld

TOKIO (ANP) - Elvis Afrifa is op de WK atletiek in Tokio doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter, het koningsnummer. De 27-jarige Afrifa eindigde in de zevende en laatste heat als vierde in 10,15. De eerste drie van de series plaatsten zich rechtstreeks, drie atleten verdienden een startplek op basis van hun tijd en Afrifa zat daar nog net bij. De halve finales en de finale zijn zondag.

Taymir Burnet, met zijn 32 jaar een oudgediende in de Nederlandse sprinttop, wist zich niet te kwalificeren voor de halve finales. Hij eindigde in de eerste van zeven heats als zesde in een tijd van 10,21 en dat betekende uitschakeling.

Titelverdediger op de 100 meter is de Amerikaan Noah Lyles. De snelste man van dit jaar is de Jamaicaan Kishane Thompson, die eerder dit jaar 9,75 liep. Beide topsprinters bereikten eenvoudig de halve finales. De Zuid-Afrikaan Gift Leotlela was in de heats het snelst met een tijd van 9,87.